Başkan Büyükakın: "Aklınızı kiraya vermeyin"

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Her şeyden önce gönülleri fethedin. Allah'ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, vicdanınızla hareket edin. Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın kadın ve aile koordinatörleriyle bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, "Medeniyetimizin yükseltilmesi için çalışın. Her şeyden önce gönülleri fethedin. Allah'ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, vicdanınızla hareket edin. Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın. Hayatınız merkezine imanı Salih ve Saliha kul olarak yaşamayı koyun. İyi niyetle hareket edin ve çalışın. Allah doğrularla beraberdir. Size tavsiyem doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın. Aslında bize emredilen şey adil olmaktır. Allah adaleti emrediyor" ifadelerini kullandı.

"Allah'a kul, peygamberine ümmet olmaya çalışacağız"

Değerleri ayakta tutmaya çalışan, ülkesini ve milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalışan davanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çok dikkatli okuduğunuzda ve her seferinde daha iyi anlayarak okuduğunuzda hayran kalıyorsunuz. Dinimizin emirlerine göre ve Peygamber Efendimizin öğrettiklerine göre yaşayın. Dünya'nın geçici konakla yeri olduğunu unutmayın. Yine bize emredildiği gibi yaşamak ve çevremizi de ona göre dizayn etmek bizim hayatımızın tam merkezi olması gerekiyor. Cenabı Allah'ın takdirini de bazen başımıza gelen bazı şeyleri de bir imtihan vesilesi olduğu unutmadan yaşamamıza devam etmeliyiz. Biz Allah'a kul peygamberine ümmet olmaya çalışacağız. Salih amel işlemeye çalışan kullar olduğumuzu unutmadan hareket edelim. Bizim gerçek davamız ilah-i kelimetullahtır. Nizam-ı Alem, aleme nizam verme davasıdır. Şunu da söylemek istiyorum ki, Türk devleti ilelebet Payidar olacaktır" dedi. - KOCAELİ