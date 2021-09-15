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Başkan Büyükakın: Ahilik kültürü en güzel haliyle Kocaeli'nde yaşatılıyor

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Başkan Büyükakın: Ahilik kültürü en güzel haliyle Kocaeli'nde yaşatılıyor

Anadolu'ya kimlik kazandıran Ahilik geleneği ve kültürünün Kocaeli'nde esnaflar arasında en güzel şekilde yaşatılmaya devam ettiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bütün esnafların Ahilik Haftasını kutladı.

Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Ahiliğin temel taşlarından olan 'Ben siftah ettim, yan komşumdan alışveriş edin' anlayışı çok şükür bugün hala ülkemizde ve Kocaeli'mizde en güzel şekilde yaşatılmaktadır. Kocaeli esnafının bu anlayışının temelinde kanaatkârlık, tok gözlülük, şükür gibi erdemler vardır" diyerek, Kocaeli esnafının kent için önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükakın, "Ahilik; Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde,

Anadolu'muzda sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında faaliyet gösterenlerin bağlı oldukları çok önemli bir organizasyondur. Bugün aynı görevi esnaf odaları, ticaret odaları veya meslek örgütleri üstlenmiş durumdadır. Ahilik sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda hakkı ve adaleti koruyan bir yapılanmaydı. Usta-çırak ilişkisi büyük önem taşırdı. Usta, çırağına sadece mesleğini değil, hayatı da öğretirdi.

Ben de bir esnaf çocuğuyum. Babam uzun yıllar terzilik yapmıştı ve ben de yanında çalışmıştım. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum. Çocukluk hatıralarımın en güzel günleriydi.

Aslında Ahi, Türkçe'mizde 'kardeş' demektir. Ahilik sayesinde halkın canı, malı, namusu esnaflarca korunmuştur. Ahiyan-ı Rum olarak bilinen Ahiler ile Baciyan-ı Rum olarak adlandırılan kadın esnaf örgütleri Ahilikte büyük rol oynamıştır. Bu kadınlarımızın yardımseverliğinin, milletine ve ülkesine sahip çıkışının, dürüstlüğünün ve emsalsiz ahlâk anlayışını en önemli temsilcisidir.

Bu anlamda Büyükşehir olarak başlattığımız USTAM projesinin de büyük önem taşıdığını düşünüyorum.

Sektörden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan USTAM projesinde firmaların çalışan bulmakta zorlandığı alanlarda kurslar düzenleme kararı aldık.

Eğitim, staj ve istihdam süreçleriyle Kocaeli'nde farklı sektörlere usta adayları yetiştirmeyi planlıyoruz.

Ben yaptığımız her işte bize yol gösteren, eserlerimizin ortaya çıkması sırasında yaşanan sıkıntılara sonunun güzel olacağını bilerek destek olan Kocaeli esnafımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ahilik kültürü nice bin yıllar bu topraklarda hâkim olur. Bütün esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftası kutlu olsun" dedi.

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