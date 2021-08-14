'Başkan Burada' yeniden mahallelerde

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem pandemi sebebiyle uzun süre ara verdiği "Başkan Burada" buluşmalarına yeniden başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem pandemi sebebiyle uzun süre ara verdiği "Başkan Burada" buluşmalarına yeniden başladı. İlk durağı Balat Mahallesi olan Başkan Erdem, muhtarlık, aile sağlığı merkezi ve kadın derneğinin yer alacağı hizmet binasını kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.

Periyodik aralıklarla mahalleleri ziyaret ederek sorun ve hizmet taleplerini yerinde inceleyen ve vatandaşın ayağına giderek isteklerine kulak veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sürecinde çevrimiçi yapılan mahalle buluşmalarını uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze yapmaya başladı. "Başkan Burada" karavanının ilk durağı Balat Mahallesi oldu.

İlk olarak Balat Mahalle Muhtarı Ersin Yetik ile görüşen Başkan Erdem daha sonra muhtarlık binası önündeki mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki vatandaşların en büyük talebi budama atıklarının toplanması yönünde oldu. Başkan Erdem de budama atıklarının ilkbahar ve sonbaharda belirlenen tarihlerde yapıldığını belirterek, bu dönemler dışında budama yapanların da atıklarını Alaaddinbey Mahallesi'ndeki toplama alanına götürebileceğini belirtti.

Balat sakinlerinin asfalt talebine de olumlu yanıt veren Başkan Erdem, ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Başkan Turgay Erdem, Mahalle Muhtarı Ersin Yetik ve ilgili bürokratlarla Balat Mahallesi'ne yapılan aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve kadın derneği binasının bulunduğu hizmet binasını da gezerek, son çalışmalar ve eksiklikler hakkında bilgi aldı. Buradaki hizmet binasını yakın zamanda hizmete açacaklarını belirten Başkan Erdem, Balat'ta çocuklarla da buluşarak sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı