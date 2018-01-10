Başkan Bulutlar'dan, 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yazılı bir mesaj yayımlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bir gazete sayfasında, bir televizyon ekranında yada bir radyoda başında çayımızı yudumlayarak okuduğumuz veya izlediğimiz yada dinlediğimiz haberlerin arkasında, cefakar basın çalışanlarının emeği olduğunu ifade eden Başkan Bulutlar, şunları kaydetti:

"Basın, yaptığı doğru ve tarafsız haberlerle kamuoyunu bilgilendirmekte, vatandaşlarla yöneticiler arasında bir köprü vazifesi kurmaktadır. Basın mensubu olmak, sorumluluk isteyen bir iştir. Fedakarlık ister. Basın mensubu kamu görevi yapar. Her gün onların yaptıkları haberlerle bazen hüzünlenmekte, bazen neşelenmekteyiz. Bir dakikada izlediğimiz veya dinlediğimiz bir solukta okuduğumuz bir bültenin arkasında belki günlerce çalışan basın mensuplarının emekleri var. O detayların bizlere ulaşabilmesi için ne zorluklarla çalıştıklarını, nelerle mücadele ettiklerini anlayabilmek lazım. Basın çalışanlarımızı da ayrı bir kefeye koymak lazım. Onlar işin mutfağında çalışmaktadırlar. Ben bu duygu ve düşüncelerle hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına şükranla anıyor 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - ERZURUM