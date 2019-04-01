Başkan Bulut Zılgıtlar Eşliğinde Görevi Jet Hızıyla Devraldı

Kilis Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Abdi Bulut, 'yah yah'lar ve zılgıtlar eşliğinde görevi Hasan Kara'dan belediyeyi devraldı.

2004-2014 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen, geçen dönem aday olmayan ve bu dönem yeniden seçilen Mehmet Abdi Bulut, Hasan Kara'dan görevi devraldı. Bulut, belediye binası önünde kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı. Eski Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından çiçekle karşılanan Belediye Başkanı Bulut, 'yah yah' ve zılgıtlar eşliğinde belediye binasına girdi.

Başkanlık makamında bir konuşma yapan eski Belediye Başkanı Hasan Kara, 31 Mart seçimlerinin kazasız belasız sonuçlandığını ifada ederek, "Yine AK Parti'nin zaferi ile sonuçlandı. Ben rabbime hamd ediyorum. Milletime teşekkür ediyorum. Demokrasi batıdan daha ileri yerleşmiş vaziyettedir. İnsanlarımız yüzde 80'in üzerinde katılım göstererek, demokrasiye sahip çıkmıştır. Ben seçilen eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Hasan Kara ile belediye meclisi üyelerine teşekkür ederek, "İnşallah hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taşın üzerine taş koymaya geldik. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözün arkasındayız. Kilisliler rahat olsunlar, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir dert, tasa yok. Güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

Devir teslim törenine AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Partililer ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA