Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe girdi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, oda aidat borçları da dahil olmak üzere; vergi, trafik cezaları gibi birçok borcun taksitlendirilmesini sağlayan yapılandırmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu

Kocaeli Ticaret Odası'nın da hayata geçirilmesi adına girişimlerde bulunduğu, borç yapılandırma kararı resmiyet kazandı.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, konu ile ilgili açıklama yaparak, oda aidat borcu da dahil olmak üzere birçok borcun taksitlendirilebileceğini ifade ederek, "KOTO olarak çokça emek verdiğimiz bir çalışma oldu. Çıkması iş dünyası adına oldukça sevindirici. Yürürlüğe giren yasaya göre 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanabilecek. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler