Başkan Bulut'un Anneler Günü mesajı
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Başkan Bulut'un Anneler Günü mesajı

Başkan Bulut'un Anneler Günü mesajı
10.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:46

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Şefkatin, mesajında merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren tüm Annelerin gününü kutladığını ifade ederek, "Annelerimiz sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz; ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'Ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu sebeple en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi ve saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Lütfen bu mutluluğu annelerimizden esirgemeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle karşılıksız ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali eli öpülesi annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın bekası için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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