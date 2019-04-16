Başkan Bulut'un 15-22 Nisan Turizm Haftası Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Kilis'in henüz gün ışığına çıkmamış tarihsel ve arkeolojik değerleri, ören yerleri, Ravanda Kalesi, Oylum Höyük, Sahabe türbeleri, camiler, çeşmeler, hamamlar, anıtsal yapılar, geleneksel el sanatları, yöresel mutfağı ile Kilis zengin bir kültür mirasının sahip olduğunu ifade ederek, "Doğal güzelliklere, binlerce yıllık tarihe ve kültürel zenginliklere, sıcak, misafirperver ve cömert insanlara sahip olan Kilis, önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu değerlerimizin sizlerle beraber daha da geliştirilmesi ve tanıtılması adına yapılacak çalışmaların da destekçisi olmaya devam edeceğiz. Turizm Haftasında, turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımızın, sektör çalışanlarımızın ve Kilisli hemşerilerimin Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadesini kulandı. - KİLİS

Kaynak: İHA