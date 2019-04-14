Başkan Bulut'un 14 Nisan Şehitler Haftası Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 14 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Türk milletinin tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade ederek, "Bu kahramanlıkların en müstesna kanıtı ise aziz şehitlerimizdir. Kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren Aziz Şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır.Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA