Başkan Bulut'tan çok önemli 'Pazar' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Bulut'tan çok önemli 'Pazar' açıklaması

Başkan Bulut'tan çok önemli 'Pazar' açıklaması
Bültenler - Haberler | Güncel

KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Meyve sebze halimiz fiyat ve stoklarıyla pazara hazır. Bu kararı hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok olumlu buluyoruz ancak pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor" dedi

HAL ESNAFIMIZ HAZIR, PAZARLARIN AÇILMASINDAN MEMNUNUZ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Pazar genelgesi'ne göre, Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri 10:00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. "Gerek ekonomi, gerekse sosyal hayat için çok önemli' olarak değerlendirilen bu karar sonrası açıklamalarda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Bu karar hem üretici, hem tüketici, hem de hal esnafı açısından memnuniyet vericidir. Aynı zamanda meclis üyemiz de olan Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Genel Sekreteri Can Kuşkan ve hal esnafımızla durum değerlendirmesi yaptık. Aldığımız bilgiler, stokların yeterli, fiyatların makul olduğu yönünde. Hal esnafımız pazara hazır.

VALİ YAVUZ İLE GÖRÜŞME

Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile de açılma öncesi bir araya gelerek Pazar yerlerinin hazırlığı, denetimler ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi yaptık. Sayın Valimiz hem ekonominin hem de toplumun sağlığı için mesai harcıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederken, tüm yönleriyle sıkı tuttuğumuz sürecin, sorunsuz ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ancak pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza pandemi kurallarının uygulanması yönünde büyük sorumluluklar düşüyor. En küçük bir zafiyete bile mahal verilmeyeceğini ümit ederek, kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

MANUEL ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ 12 MAYIS'A UZATILDI

Öte yandan bir olumlu gelişme daha yaşanmış, muafiyet kapsamında olanların manuel olarak doldurdukları 'çalışma izni görev belgesi formunun' geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihine kadar uzatılmıştır. Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası yaşayanlar için çok önemli olan bu belgenin manuel doldurulma süresinin uzatılması da ekonomide yaşanabilecek yeni sektelerin önüne geçecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ebru Yaşar Seren Serengil
Spor Diego Cyle Larin Metin Oktay Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Bulut'tan çok önemli 'Pazar' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:36:58. #1.16#

title