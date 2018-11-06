Başkan Bulut, Stk Temsilcileri ile Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Bulut, parti olarak sivil toplum kuruluşlarına önem verdiklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının toplum için vazgeçilmez unsur olduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Seçilmiş insanların, mensubu olduğu topluma ne kadar faydalı olduğunu bilen biriyim. Fikirlerinizi alarak sizlerle istişare etmek, sizlere nasıl hizmet edebiliriz, işinizi nasıl kolaylaştırabiliriz, bundan sonraki süreçte nasıl daha irtibat halinde olabiliriz diye bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız sivil toplum kuruluşlarına önem veriyor. İlçemizde de son iki yılda yapılan hizmetleri gördüğünüzü ve desteklediğinizi biliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde aday konusunda hepimiz bir fikir olalım ki sonra 'bu adayı istemiyoruz' diye sitemde bulunmayın. Bu ilçenin geleceği için daha güzel yarınlar için ve bu düşünceyle sivil toplum kuruluşları ile gelecek olan hizmetlerin devamını görmeyi istiyoruz. Kaç kişi aday adayı olacaksa da sonuçta bir kişiye verilecek. Kesinlikle darılma, küsme olmaz. Amacımız, hepimizin amacı mensubu olduğu kurum ve kuruluşlarla bu ilçemize hizmet edebilmek."

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise, ilçede son iki yılda çok güzel hizmetlerin yapıldığını belirterek, bu hizmetlerin devamı için adayın kesinlikle halk ve toplum tarafında sevilen ve sayılan birinin olmasını talep etti.

Bulut'un, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinlemesinin ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.