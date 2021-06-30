Başkan Bulut: Kocaelispor için kentin tamamı elini taşın altına koymalı
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Başkan Bulut: Kocaelispor için kentin tamamı elini taşın altına koymalı

Başkan Bulut: Kocaelispor için kentin tamamı elini taşın altına koymalı
Bültenler - Haberler | Güncel

KOTO Meclis Toplantısı'nda, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'u ağırlayan Başkan Bulut, "Kocaelispor için kentin tamamı elini taşın altına koymalı. Bu bilinçle takımımızı birlikte omuzlamalıyız" dedi

TFF 1. Lig'e yükselen gururumuz Kocaelispor'un şampiyonluğu Kocaeli Ticaret Odası Meclisi'nde bir kez daha kutlandı. KOTO Meclisi'nin konuğu olan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Meclis Üyeleri ile birlikte şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırdı.

KOTO'YA VE BAŞKAN BULUT'A AYRICA TEŞEKKÜR

Meclis kürsüsünden hitap eden Başkan Koyun, şampiyonluğun nasıl elde edildiğini tüm detaylarıyla anlatarak, yeni dönemde yapacakları hamlelerle ilgili de bilgi verdi. Başkan Koyun, "Bu başarı Kocaeli'de yaşayan 2 milyon vatandaşa aittir. Ticaret Odamıza, Necmi Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. En zor günde bile desteğinizi esirgemediniz. Her zaman, her şartta yanımızdaydınız. Artık kısa vadeli başarılarla yetinmek istemiyoruz. Bu şehir bizi desteklesin başarılarımız kalıcı olsun" dedi.

'GURUR DA, SORUMLULUK DA HEPİMİZİN'

Başkan Bulut ise yaptığı konuşmada, Kocaelispor'un şampiyonluğunu gönülden kutladıklarını ama Süper Lig'e kadar hız kesmeden devam etmesini dileyerek, "Görev süremiz boyunca, Kocaelispor'u kentin en değerli markası olarak gördük ve hak ettiği yere gelmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ancak hız kesmemek gerekiyor. Bugün nasıl bu takımın şampiyonluğu, tüm şehrin gururuysa, mali konularda da herkes taşın altına elini koymalı. Gerek kurumlarımız, gerek vatandaşlarımız bu bilinçle ortak hareket edersek, yeni şampiyonluklar hayal değil. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere katkı sunan, kapılar açan herkese teşekkür ediyor, takımımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Başkan Bulut: Kocaelispor için kentin tamamı elini taşın altına koymalı - Haberler
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