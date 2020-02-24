Başkan Bulut hastaneden taburcu oldu

24.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:02

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



Belediye Başkanı Bulut, yaptığı açıklamada, Geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayı müşahede altında bulunduğu Kilis Devlet Hastanesinden bugün itibari ile taburcu olduğunu ifade ederek, "Birkaç gün dinlendikten sonra İlimize, Memleketimize, Kilis'imize hizmet etmek için kaldığım yerden mesaiye devam edeceğim. Bu süreçte duasını esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA