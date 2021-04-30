Başkan Bulut: Destekler lokanta, kafe ve giyim olmak üzere tüm sektörleri kapsamalı

Kocaeli Ticaret Odası Balkanı Necmi Bulut, 17 günlük tam kapanma sürecinde ekonomide mağduriyet yaşanmaması adına yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, çek ibrazının ertelenmesinin ve 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ekonomi çevrelerinde memnuniyetle karşılandığını ifade ederken, "Destek programına lokanta, kafe ve giyim sektörlerinin de dahil edilmesi" ihtiyacını gündeme getirdi

Kocaeli Ticaret Odası'nın, Tam Kapanma Kararı ile birlikte gündeme getirdiği ve tüm mercilere girişimlerde bulunduğu, çeklerin ibrazının ertelenmesi kararının çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Bulut, "Düzenlemeye göre, vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına denk gelenlerin tahsili ertelenecek. Ayrıca bu tarihler arasında icra ve iflas takibi yapılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler duracak.

ÇEK İBRAZI 1 HAZİRAN'DAN SONRAYA ERTELENDİ

Yine ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çekler için de bu tarihler arasında ibraz işlemi yapılmayacak. Ancak 1 Haziran'dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. Ayrıca, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında da bir ay süreyle icra iflas takibi yapılamayacak" ifadesine yer verdi.

LOKANTA, KAFE VE GİYİM MAĞAZALARI DA DAHİL EDİLMELİ

KOSGEB vasıtasıyla yapılacak olan 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının da çok önemli olduğunu ancak destekten faydalanabilecek sektörlerin genişletilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bulut, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatılmıştır.Salgın sebebiyle gelirkaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanabilecektir. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilecektir. Destek biz iş dünyasını oldukça mutlu etmiştir ancak, kapanmadan en çok etkilenen ve neredeyse yüzde 100 kapalı olan kafe ve lokantalar başta olmak üzere, giyim mağazalarının da bu destek programına dahil edilmesini bekliyoruz.

Kaynak: Bültenler