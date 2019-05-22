Başkan Bulut Danimarka Heyeti ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Danimarka Mülteci Konseyi Onursal Başkanı Andrea Kamm ile beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kilis Belediyesi ile bir çok ortak proje yürüten Danimarka heyetini kabul eden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye ile yapılacak işbirliği projeleri ile geleceğe dair istişarelerde bulunduklarını söyledi. Başkan Bulut'u ziyarette, Danimarka Mülteci Konseyi Onursal Başkanı Andrea Kamm Başkanlığındaki heyette Bölüm Müdürü Shanna Jensen, DRC Genel Merkezi, Svend Monrad Graunbl, Kıdemli Danışman, DRC Genel Merkezi, Shahzad Jamil, DRC Türkiye Temsilcisi, Wafiullah Kakar, DRC Türkiye Temsilciliği Şanlıurfa-Kilis Saha Yöneticisi, Berçin Yiğitaslan, DRC Türkiye İrtibat Koordinatörü Berçin Yiğitaslan yer aldı. - KİLİS

Kaynak: İHA