Başkan Bulut Çocuk meclisi üyeleriyle bir araya geldi
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Çocuk meclisi üyesi çocuklarla bir araya geldi.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Çocuk meclisi üyesi çocuklarla bir araya geldi.
Kısa süre önce Kilis'te oluşturulan çocuk meclisi üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret ettiler. Çocuk meclisi üyelerine Belediye Meclisinde ağırlayan Başkan Bulut, Çocuklara belediye meclisinin çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Çocuk meclisi üyeleri yaptıkları çalışmalar ile yapacakları çalışmalar hakkında Başkan Bulut'u bilgilendirdiler. - KİLİS