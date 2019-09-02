Başkan Bulut asfalt çalışmalarını inceledi

02.09.2019 11:45

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Akpınar-Söğütlüdere mesire alanının yolunun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.



Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akpınar-Söğütlüdere mesire alanlarını birbirine bağlayan 4 kilometrelik alanın asfaltlama çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Bulut, "Milletimiz bizden iş bekliyor. Kaybedecek zamanımız yok. Akpınar-Söğütlüdere yolu 4 kilometrelik asfalt kaplamasına başladık, Bir problem daha sona eriyor inşallah" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA