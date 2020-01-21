Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor
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Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan ilçe merkezi mahalle muhtarları ile aylık olağan toplantısını gerçekleştirildi.

21.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:03
Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor

Belediye Başkanı , Çan ilçe merkezi mahalle muhtarları ile aylık olağan toplantısını gerçekleştirildi.


Toplantı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bülent Öz, "Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini devlet geleneğimizin önemli noktasında bulunan ve devletin yereldeki hizmet birimini teşkil eden muhtarlarımız ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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