Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'ı voleybolda temsil eden Kale 1957 Spor'u 2019-2020 sezonu öncesi ziyaret ederek moral verdi.

11.10.2019 11:15
Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'ı voleybolda temsil eden Kale 1957 Spor'u 2019-2020 sezonu öncesi ziyaret ederek moral verdi.


Başkan Bülent Öz, çalışmalarına ara vermeden devam eden filenin kadınları ve teknik ekip ile bu sezon yeni yükseldiği TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi sezonu öncesi moral yemeğinde buluştu. Sporcular ve teknik ekibe hitap eden Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan'ımızı TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde temsil edecek kadınlarımıza, teknik ekibe ve yöneticilere başarılı bir sezon diliyor, önemli mücadelelerin yaşanacağı müsabakalar öncesi halkımızı filenin meleklerine desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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