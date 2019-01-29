Başkan Bozkurt Yol İyileştirme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettirilen yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Bozkurt, Mahallesi Atatürk Caddesi ve Altınbayır mevkiinde devam eden yol bakım onarım çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, "Planlı çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda İsmetpaşa Mahallesi Dündar ve Kırlangıç sokakta vatandaşlarımızın talebi üzerine Fen İşleri ekiplerimizle birlikte inceleme yaparak yatırım programımıza alarak alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yol iyileştirme çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA