Başkan Bozkurt'tan sel bölgesine dayanışma ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Bozkurt'tan sel bölgesine dayanışma ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Bozkurt'tan sel bölgesine dayanışma ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için bölgeyi ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için bölgeyi ziyaret etti. Kastamonu ve Sinop'ta esnaf ve vatandaşlarla temas kuran Başkan Bozkurt, bir tır yaşam malzemesi desteğinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinop ve Kastamonu'da, 11 Ağustos tarihinde etkili olan yağış sonrasında sel afetinin yaşandığı bölgelere giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Sel afetinin etkili olduğu Kastamonu ve Sinop'a ihtiyaç duyulan bir tır yaşam malzemesi desteğinde bulunan Başkan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Güneysu ve Veysel Bal ile birlikte bölgede 4 gün süreyle bir araya geldi. Başkan Bozkurt, ilk olarak sel faciasının yaşandığı Kastamonu'nun Azadavay ilçesinde CHP İlçe Başkanlığını, Milletvekili Hikmet Erbilgin ile birlikte ilçe esnafını, ilçe kaymakamlığını ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'i ziyaret etti. İnebolu ilçesinde afet bölgesini inceleyen Başkan Bozkurt, ilçe esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Bozkurt'a ziyaretleri sırasında Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İnebolu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve CHP İnebolu İlçe Başkanı Cemal İlyasoğlu da eşlik etti.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a da dayanışma ziyaretinde bulunan Başkan Bozkurt, ziyaretlerini Sinop'un Ayancık ilçesinde sürdürdü. Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'yı, CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ve İlçe Başkanı Naci Demiray'ı ziyaret eden Başkan Bozkurt, Ayancık'ta afet bölgesini inceleyerek vatandaşlarla temas kurdu. Başkan Bozkurt, son olarak CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel'i, Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğul ve Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Yılmaz'ı ziyaret ederek bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

 Giresun'da etkili olan yağış, sele neden oldu! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Giresun'da etkili olan yağış, sele neden oldu! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Beren Saat Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Okan Buruk Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Bozkurt'tan sel bölgesine dayanışma ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 01:41:20. #1.17#