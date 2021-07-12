Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret
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Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Esenyurt'ta oy kullanılan okulları ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Esenyurt'ta oy kullanılan okulları ziyaret etti.

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, Esenyurt'ta oy kullanacak çifte vatandaşlar için Esenyurt Nüzhet Usta Bilgincan İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'na sandıklar kuruldu. İlçedeki 7 bine yakın çifte vatandaşın oy kullandığı seçimlerde, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman ile birlikte oy kullanılan okulları ziyaret etti. Bulgaristan seçimlerinin hem ilçede yaşayan çifte vatandaşlar için hem de Bulgaristan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bozkurt, "Seçimlerde kullanılan elektronik oy sisteminin Türkiye'de de uygulanmasını umuyorum" dedi.

Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret
Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret
Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret
Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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