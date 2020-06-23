Başkan Bozkurt, tahliye çalışmalarına katıldı
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Başkan Bozkurt, tahliye çalışmalarına katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şiddetli yağış nedeniyle sel baskını yaşanan mahallelerde belediye ekiplerinin yürüttüğü tahliye çalışmalarına katıldı.

Başkan Bozkurt, tahliye çalışmalarına katıldı
23.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:49

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şiddetli yağış nedeniyle sel baskını yaşanan mahallelerde belediye ekiplerinin yürüttüğü tahliye çalışmalarına katıldı. Vatandaşların tahliyesiyle tek tek ilgilenen Başkan Bozkurt, tüm belediye ekiplerinin son daire tahliye edilene kadar alanda olacağını söyledi.

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağışın ardından bodrum katlarında su baskınına neden oldu. Belediye ekipleriyle birlikte sahaya inen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışmalarına katıldı. Vatandaşların kurtarılması ve evlerdeki suların tahliye edilmesiyle yakından ilgilenen Başkan Bozkurt, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve son tahliye gerçekleşene kadar belediye ekipleriyle birlikte sahada olacaklarını söyledi. Başkan Bozkurt, "Belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarına sabaha kadar devam edecek. Son daire tahliye edilene kadar ilgili tüm birimlerimiz burada olacak" dedi.

Dere yatağında kanalizasyon hatları ve yağmur suyu hatlarını ayıran bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Bozkurt, "Dere kenarındaki özellikle dere kotunun altındaki dairelerde derenin taşması sonucu bazı binalarda hasar oluştu. Ben de şimdi sahada onların tespitini yapıyorum. Vatandaşlarımız çok ciddi zarar gördüler. Biz de onlarla beraber hasarları gidermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte kanalizasyon hatlarıyla yağmur suyu hatlarını ayıran bir çalışma yapacağız. En azından bu tür durumlarda vatandaşlarımız olabildiğince az zarar görsün diye çalışacağız" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olmak üzere belediyenin tüm birimleri vatandaşlardan gelen 200 ihbara anında dönüş yaparak, sahada tahliye çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, son tahliye gerçekleşene kadar sahada kalarak vatandaşlara yardımcı olacak. Su tahliye çalışmalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bina ve sokaklarda oluşan çamuru temizleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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