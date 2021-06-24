Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi

Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan ilçe sakinlerini ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan ilçe sakinlerini ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezinde perşembe günleri kurulan İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de dinledi.

Pazar yeri ziyaretinden memnuniyet duyan ilçe sakinleri ve pazarcı esnafı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi
Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi
Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi
Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Boris Johnson Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:28:25. #1.16#

title