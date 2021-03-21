Başkan Bozkurt 'özel' misafirlerini ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Bozkurt 'özel' misafirlerini ağırladı

21.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:49
Başkan Bozkurt 'özel' misafirlerini ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısı ile 'özel' çocukları ağırladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısı ile 'özel' çocukları ağırladı. Çocuklar ile Başkan Bozkurt arasında geçen diyaloglar yürekleri ısıttı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısı ile Başkan Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 'özel' çocukları belediyede ağırladı. Aileler, çocuklar ve Özel Eğitim Merkezi'ndeki sağlık çalışanları, ziyaret sırasında "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü +1 Sevgiyle" yazılı tişört giydi. Ziyaret sırasında belediye birimlerinde dolaşan özel çocuklar, çalışanlar ile oyun oynayarak keyifli dakikalar yaşadı.

"Çok mutluyuz"

Çocuklarının Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim almaya başladığını belirten aileler, "Eğitim merkezinde çocuklarımız eğitim almaya başladı. Bundan dolayı çok çok mutluyuz" dedi.

Başkan Bozkurt, aileleri ve öğretmenlerinden özel çocukların eğitimi hakkında bilgi aldı, ardından çocuklara hediyeler verdi. Samimi ve güldüren sohbette çocuklar, Başkan Bozkurt'a kendi yaptıkları resmi hediye etti. - İSTANBUL

Başkan Bozkurt 'özel' misafirlerini ağırladı
Başkan Bozkurt 'özel' misafirlerini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Kemal Sunal Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Özcan Bizati Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Bozkurt 'özel' misafirlerini ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 09:51:12. #1.16#
title