Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor
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Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor

20.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:24
Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine normalleşme süreci sonrası Kümbet Akpınar Mahallesini ziyaret ederek sürdürdü. Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Bozkurt, mahalleye İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yaz döneminde kazandırılacak olan bin 370 metrekare arazi üzerine 400 metrekare kapalı alanı olacak Sosyal Tesis Alanını yerinde inceledi. Başkan Bozkurt, Kümbet Akpınar Mahallesine kazandırılacak Sosyal Tesis Projesindeki son aşamalarla ilgili mahalle sakinlerine bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Kümbet Akpınar Mahallesine kazandırılacak Sosyal Tesis Alanından ve ziyaretinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor
Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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