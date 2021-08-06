Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
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Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 Mali Yılı Bütçesi'ni oluşturma sürecinde ortak akılda buluşmak ve bütçe harcamalarını birlikte planlamak için muhtarlar ile bir araya geldi.

Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 Mali Yılı Bütçesi'ni oluşturma sürecinde ortak akılda buluşmak ve bütçe harcamalarını birlikte planlamak için muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Bozkurt, "Hedefimiz vatandaşların ihtiyaç hissettiği yatırımı belediyeden verimli bir şekilde almasıdır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 Mali Yılı Bütçesi'ni oluşturma sürecinde ortak akılda buluşmak ve bütçe harcamalarını birlikte planlamak için kahvaltıda muhtarlar ile bir araya geldi. Esenyurt Nikah Sarayı'nda yapılan toplantıya muhtarların yanı sıra Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu ve Hayrettin Babahan da katıldı.

"Hedefimiz, riskleri tahmin edilebilir bir pozisyona getirmek"

Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan katılımcı bütçe toplantısında konuşan Başkan Bozkurt, "Hedefimiz her şeyi bilinebilir, kontrol edilebilir ve riskleri tahmin edilebilir bir pozisyona getirmek. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerinin yönetime ulaşması açısından hem de kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir çalışma" ifadelerini kullandı.

"Asla geri adım atmak, pes etmek yok"

Başkan Bozkurt şöyle konuştu: "Öyle bir süreçten geçtik ki havada uçan kuşun bile hesabı sorulmaya başlandı. Yılmak yok, asla geri adım atmak, pes etmek yok. Ne söylediysek söylediğimiz işleri yapmak için tüm enerjimiz ile sonuna kadar çalışacağız. 'Biz her şeyi en iyi biliyoruz, bizim dediğimiz en doğrudur, sizin buna ihtiyacınız vardır' şeklinde çalışmayı doğru bulmuyoruz. Demokratik, katılımcı bütçe çok önemli ve değerli. Bunu hep beraber yapmalıyız. Biz sizlerle, siz de yönettiğiniz mahalleler içinde vatandaşların nabzını tutarak, burada ne istediğini tespit ederek bize iletirseniz, sorunların bir kısmını, belki de tamamını düzeltiriz. Hedefimiz, vatandaşların ihtiyaç hissettiği yatırımı belediyeden en verimli bir şekilde almasını sağlamak. Bunu da katılımcı bütçede hep beraber yapacağız. Bütün zor koşullara rağmen bana verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep beraber övgü ile bahsedeceğimiz bir kentin oluşmasına birlikte katkı sunacağız"

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ise "2022 bütçesini bizlerle yaptığınız için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü
Başkan Bozkurt, katılımcı ve demokratik bütçe için muhtarlar ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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