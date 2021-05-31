Başkan Bozkurt, husumetli iki aileyi bir araya getirerek barıştırdı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 8 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet oluşan İlhan ve Özkan ailelerini buluşturarak barıştırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 8 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet oluşan İlhan ve Özkan ailelerini buluşturarak barıştırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İncirtepe Mahallesi'nde 8 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay sonrasında aralarında husumet oluşan İlhan ve Özkan ailelerini buluşturarak aradaki husumeti ortadan kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde ailenin gençleri arasında çıkan kavga sonucunda aralarında husumet oluşan aileleri bir araya getiren Başkan Bozkurt, iki ailenin barışmasında emeği geçenlere ve aile bireylerine teşekkür etti. İncirtepe Mahallesi'ndeki buluşmaya Başkan Bozkurt ve husumetli ailelerin yanı sıra Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Vasfettin Sizer, Muhtarlar Derneği Başkanı İncirtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Kuzgun, din adamları, kanaat önderleri ve mahalle sakinleri de katıldı.

"Şerri hayra dönüştürmek lazım"

Aileleri bir araya getiren Başkan Bozkurt, "Öncelikle geçmiş olsun, çok büyük bir olaya dönüşmediği için şanslıyız. Bazen küçücük bir olayda arkasından yapılan yanlış işlerle öyle bir büyüyor ki. Allah korusun yaralanmaya, cinayete sebep oluyor. Ondan sonra onlarca yıl belki onlarca insanın hayatına mal oluyor. Sabır bu işin en önemli ilacı, en önemli tedavisi. Şerri hayra dönüştürmek lazım. İhtiyacımız olan şey, Allah korusun başımıza buna benzer olaylar geldiğinde, etrafımızda aklıselim insanların; ağabeylerimizin, amcalarımızın, dayılarımızın, annelerimizin, halalarımızın olması. Bu olayı alevleyen değil, birbirine düşüren değil, söndüren, teskin eden, birbirinden hak helalliği isteyen hale getirmek. Şükür ki bugün nedeni ne olursa olsun, kim haklı kim haksız tartışması bizi bir yere götürmez. Zaten belli ki yanlış bir şeyler olmuş ki buraya gelmişiz. Kim yaptı yanlışı? Önemli değil, biri yaptı. Neden değil? Allah'tan telafisi imkansız bir sonuç yok. Dolayısı ile buradan hızlı bir şekilde dönmek lazım. Arkadaşlarımızı, hocayı, dinlediğiniz için bu niyetle zihniyetle yaklaştığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Birliğe ve Beraberliğe İhtiyacımız Var

"Birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" diyerek husumetli aileleri teskin eden Başkan Bozkurt, aile büyüklerine, "Bu olayı hatırlanmamak üzere unutalım" sözleri ile barışmanın yolunu açtı. Başkan Bozkurt, "Birbirimizi kırıp dökmek değil, birbirimize iyi günde kötü günde destek olmak, yan yana olmamız lazım. Birbirimizin elinden tutmamız lazım. Birbirimizin acısından acı hissedip, varlığına sevinmemiz lazım. Böyle olursak güçlü oluruz. Benim annemden, babamdan öğrendiğim bu. İnsanı mutlu eden bu. Bundan sonraki süreçte hepimizin aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyüklerden rica ediyorum; unutalım, hatırlamamak üzere unutalım. Bunu bir kine değil, birbirimize borçmuş gibi hatırlayalım. Birbirimizin kalbini kırdık, onun kalbini kazanmak için davranalım. Öyle yapalım ki bu şer hayra dönüşsün birbirimizin gönlünü daha çok kazanmaya çalışalım. Böyle yaparsak mutlu huzurlu oluruz" diye konuştu.

Barışı Sağladığı İçin Başkan Bozkurt'a Teşekkür Ettiler

Konuşmasının ardından aileleri bir araya getiren Başkan Bozkurt, aile büyüklerinin tokalaşmasını ve helallik almasını sağladı. "Sağ olsun Belediye Başkanımız, dernek başkanımız ve muhtarımız aracı oldu. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Hakkı İlhan, "Bu olay gerçekten bizi de çok üzdü. 30 yıldır aynı mahallede oturuyorum. Aile büyüklerinin de hepsini tanıyorum keşke olmasaydı" şeklinde konuştu.

Olaydan ders çıkarmak gerektiğine işaret eden Özkan ailesi adına konuşan Muhlis Özkan ise, "Biz aslında yıllardır aynı mahallede oturan, birbirimizle alışverişi olan insanlarız. Büyüklerimiz, sayın muhtarımız, meclis üyemiz, Belediye Başkanımız araya girdi. Buraya kadar gelip bir araya getirdiler, bizim için değerli, anlamlı bir aracılıktır bu. Nihayette yüz yüze bakıyoruz, bir arada yaşıyoruz. Böyle bir husumeti sürdürmenin bir anlamı yoktu. Başkanımızı daha güzel şeyler ile meşgul etmek isterdik. Herkesin ayağına, çabalarına sağlık. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan kardeşliktir, barıştır"

Husumetli aileler arasında yapılan barış vesilesi ile mutlu olduğunu dile getiren CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Vasfettin Sizer, "Böyle olayların Esenyurt'ta yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz" diyerek ailelere teşekkür etti. Sizer, "Önemli olan kardeşliktir, barıştır" dedi. Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda İncirtepe Mahalle Muhtarı olan Ahmet Kuzgun ise, "Bu tatsız olay bizi derinden üzmüştü ama Allah'a hamdolsun ki bu tatsız olayı birlikte kaldırdık. İki taraf da bizi kırmadı. Barışı sağladık ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı