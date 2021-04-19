Başkan Bozkurt heyelanzedelere müjdeyi verdi
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Başkan Bozkurt heyelanzedelere müjdeyi verdi

Başkan Bozkurt heyelanzedelere müjdeyi verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek'in Karşıyaka Mahallesinde 16 Temmuz 2015 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda etkili olan heyelanda zarar gören vatandaşlar için yapılacak afet konutları yapım işi için ihaleye çıkıldı.

Devrek'in Karşıyaka Mahallesinde 16 Temmuz 2015 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda etkili olan heyelanda zarar gören vatandaşlar için yapılacak afet konutları yapım işi için ihaleye çıkıldı.

Heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için yapılacak olan konutlar Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ihaleye çıktı.

Devrek Belediyesinin heyelanzedeler için tahsis ettiği 13 bin 431 m2'lik alana yapılacak olan Devrek Afet Konutları, yapılacak ihalenin ardından 500 günde teslim edilecek. İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihaleye istekli firmalar EKAP üzerinden 10 Mayıs 2021 tarihe kadar teklif verebilecekler.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Afet konutlarının 96 daireden meydana gelecek diyen Bozkurt," İlçemizin Karşıyaka Mahallesinde 2015 yılında meydana gelen heyelandan etkilenen ve mağdur olan vatandaşlarımız için yaptığımız çaba ve girişimler sonucunda afet konutlarının ihalesi gerçekleştiriliyor. Bu proje ve ihalenin hayata geçirilmesi konusunda belediye olarak büyük bir gayret ve çaba gösterdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Heyelanzede kardeşlerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi bizleri sevindirmiştir. Onlara şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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