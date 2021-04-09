Başkan Bozkurt: "Faaliyet raporumuzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu"

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, meclis üyelerine 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunumunu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "2020 Faaliyet Raporu'muzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu.

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, meclis üyelerine 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunumunu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "2020 Faaliyet Raporu'muzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu. Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde 94 oldu, bu büyük bir başarı. Kimsenin, Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok" dedi.

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlık yaptığı toplantıda, belediye ile Barselona kenti arasında iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi, oy birliğiyle kabul edilirken, şiddet gören kadınlara avukat desteği verilmesiyle ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Barosu ile protokol yapabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine yönelik teklifi AK Parti'lilerin oyuyla reddedildi.

"Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde 94"

Denetim Komisyonu Raporu'nun görüşülmesinin ardından, meclis üyelerine 2020 Faaliyet Raporu'nun sunumunu yapan Başkan Bozkurt, "2020 Faaliyet Raporu'muzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu. Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde 94 oldu, bu büyük bir başarı. Kimsenin, Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok. Elimden geldiğince Esenyurtlulara hizmet etmek için çalışacağım" diye konuştu.

Ardından, raporda çeşitli başlıklar halinde yer verilen proje ve faaliyetleri anlatan Başkan Bozkurt, belediyenin finansal disiplinini nasıl sağladıklarıyla ilgili de meclise bilgi verdi.

Esenyurt ve Barselona arasında iş birliği protokolü imzalandı

Esenyurt Belediyesi ve Barselona Belediyesi arasında, her iki kentin sakinlerine yönelik toplumsal bütünleşme için politikalar geliştirmek, dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve karşılıklı deneyimleri paylaşmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü meclisten oy birliğiyle geçen maddeler arasında yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Laura Perez Castano arasında imzalanan protokol kapsamında, Esenyurt'ta yaşayan mülteciler için Barselona kenti tarafından uygulanmış olan B-MINCOME projesinin geliştirilmesi ve uygulanması ile elde edilen deneyimler paylaşılacak. İki belediye arasında 3 yıl boyunca geçerli olacak protokolün süresini, taraflar istediği kadar uzatabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı