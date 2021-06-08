Başkan Bozkurt, Enerji Kentler Birliği ve İpekyolu Belediyeler Birliği yönetiminde
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Başkan Bozkurt, Enerji Kentler Birliği ve İpekyolu Belediyeler Birliği yönetiminde

Başkan Bozkurt, Enerji Kentler Birliği ve İpekyolu Belediyeler Birliği yönetiminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkan Vekilliğine seçildi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkan Vekilliğine seçildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 9 büyükşehir, 14 il, 87 ilçe ve 5 beldeden oluşan Enerji Kentler Birliği'nin Ankara'da düzenlenen olağan meclis toplantısında yapılan oylamada Plan Bütçe Komisyon üyeliğine seçildi. Başkan Bozkurt aynı zamanda 15 belediye üyesine sahip İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğinin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen olağan meclis toplantısında yapılan oylamada oy birliği ile birliğin 1'inci Başkan Vekilliğine seçildi.

Başkan Bozkurt, "Enerji Kentler Birliği ve İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Olağan Meclis Toplantılarında alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek, ülkemize, şehrimize ve ilçemize katkı sağlayabilmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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