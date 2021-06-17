Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti
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Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti

Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yaz spor okulları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

Esenyurt'ta yaz spor okulları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilk derste çocuklarla spor yaptı, forma ve spor ayakkabı hediye etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen yaz spor okullarının yeniden açılması sonrası ilk derse katıldı. Çocuklarla birlikte spor yapan Başkan Bozkurt, forma ve spor ayakkabı hediye etti. Öte yandan Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde, 7-14 yaş arası çocuklar yaz spor okullarında, Atletizm, Karate, Taekwondo, Futbol, Basketbol, Kung-fu, Masa Tenisi, Jimnastik, Kick Boks, Voleybol, Güreş, Boks, Kort Tenisi, Bisiklet ve Kadın-Erkek Fitness eğitimi alacak.

"Hem fiziksel olarak gelişecekler hem de birlik ve beraberlikleri artacak"

Spor etkinlikleri ile çocukların bedensel olarak gelişimine katkı sağladıklarını ve sosyalleştiğine dikkat çeken Başkan Bozkurt, pandemi sonrası spor faaliyetlerinin artıracaklarını ifade etti. Başkan Bozkurt, "Gerçekten çok güzel bir program. Uzun süredir yapmak istediğimiz ama pandemiden dolayı yapamadığımız bir programdı. İnşallah salgın hastalık azalırsa bunun devamı gelecek. Bugün 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza spor yapmak, bedenlerini geliştirmek, keyif almak, birbirleri ile olan diyaloglarını artırmaları için bir program başlattık. Onların aynı zamanda kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını da ücretsiz olarak karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklara dersler verecek, hem eğlenecekler, kondisyon olarak kendilerini geliştirecekler hem de dostluk, birlik ve beraberliklerini geliştirecekler. Birbirlerini tanıyıp arkadaşlıkları güçlenecek. Bu önemli ve güzel bir etkinlikte burada olduğum için de kendimi mutlu hissediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti
Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti
Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti
Başkan Bozkurt, çocuklarla spor yaptı, forma ve ayakkabı hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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