Başkan Bozkurt'a teşekkür plaketi
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Başkan Bozkurt'a teşekkür plaketi

11.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:41
Başkan Bozkurt'a teşekkür plaketi

Eskişehir İnönü Dutluca Mahalle Muhtarı ve Dutlucalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi.

Eskişehir İnönü Dutluca Mahalle Muhtarı ve Dutlucalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi.

Dutluca Mahalle Muhtarı Ergün Erol, beraberinde İnönü Dutlucalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ertuğrul Karaduman ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek, Başkan Bozkurt'a Dutluca Mahallesine ve derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dutluca Mahalle Muhtarı Ergün Erol ile birlikte İnönü Dutlucalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ertuğrul Karaduman'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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