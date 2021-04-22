Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
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Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu

Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çakırlı ve Cinköy mahallelerinde üreticilere dağıtılan yerli tohumları topraklar buluşturdu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çakırlı ve Cinköy mahallelerinde üreticilere dağıtılan yerli tohumları topraklar buluşturdu. Bozdoğan, "Bizim tek bir isteğimiz var; köylerimiz eski köylerimiz olsun, tertemiz, hormonsuz üreten köylerimiz olsun. Bunun için de üretim safhasından hasat safhasına kadar belediye olarak onların yanındayız" dedi.

Tarsus Belediyesinin tarım alanında çalışan güvenilir kurumlarla, araştırma enstitüleriyle yaptığı işbirliği çalışmaları sayesinde çiftçinin toprağında hayat bulan yerli tohumlar, yeni ekim alanlarıyla her geçen gün daha geniş alanlara ulaşıyor.

Tarsus Belediyesinin küçük üreticileri desteklemek, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı yerli tohum atağı Çakırlı ve Cinköy mahallelerinde üreticilere yerli tohum dağıtılması ile devam etti. Tarsus Belediyesi, proje paydaşı olan Verim Ziraat ve Ürün Tarım Mühendisliğinin desteği ile Çakırlı ve Cinköy mahallelerinde 25 çiftçiye, 20 bin kavun ve karpuz fidesiyle birlikte makro-mikro besin ve elementlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

"Üretim safhasından hasat safhasına kadar üreticinin yanındayız"

Kavun ve karpuz fidelerinin ekimi için çiftçiler ile bir araya gelen Başkan Haluk Bozdoğan, kendi elleriyle fideleri toprakla buluştururdu.

Göreve geldiğinden bu yana "üreten, eğiten, sağlıklı, kültürlü bir Tarsus" hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Bozdoğan, "Burada da ısrarla hep söylediğimiz küçük üreticilerimiz, çiftçilerimiz, süt üreticilerimize belediye olarak her türlü desteği sağlamak zorundayız; çünkü bizim tek bir isteğimiz var; köylerimiz eski köylerimiz olsun, tertemiz, hormonsuz üreten köylerimiz olsun. Bunun için de üretim safhasından hasat safhasına kadar belediye olarak onların yanındayız. Hem üretimde destek olacağız hem de yarın ürünlerini toplarken bunların kullanılması ve işlenmesi açısından da belediye olarak destek olacağız. Bunları alıp gerek halk marketlerimizde gerekse de halkımızın kullanımına ücretsiz olarak vereceğiz. Özellikle üreticilerimizin yalnız olmadıklarını göstermek istiyorum. Onların haklarının, alın terinin, emeğinin heba olmaması için bu yola başvurduk" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, yerli tohumları toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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