Başkan Bozdoğan, Tarsus Plajını halka açmak için düğmeye bastı

09.10.2019 09:59

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Plajı ve Tarsus Beyaz Kum Plajı olarak bilinen ve yıllarca vatandaşların kullanımına sunulduktan sonra ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilen halk plajının yeniden açılması için çalışma başlattı.



Başkan Bozdoğan, Kulak Mahallesi yakınlarında bulunan kumluk alanda inceleme yaptı. Tespitlerinin ardından bu alanın mutlaka halkın yarına kullanılması gerektiğini belirten Bozdoğan, "Vatandaşlarımız yaz aylarında denize gidip tatil yapmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Oysa burnumuzun dibinde olan bu doğal zenginliğimiz, yıllarca ihmal edilmişliğin acı bir tablosu gibi kaderine terk edilmiş şekilde karşımızda öylece plaja dönüştürülmeyi bekliyor" dedi.



"360 bin nüfuslu bir kentin denizi olacak"



Tarsus Belediyesinde görevli teknik ekiple Tarsus Plajında uygulamaya konulması planlanan projeyi inceleyen Başkan Bozdoğan, "Artık bu sahile sürekli geleceğiz. Tarsusluların mutlaka burayı kullanması gerekiyor. Yani Tarsus'un denize açılması gerekiyor. Bunu defalarca söyledik, yine söylüyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Çevre Bakanlığı'na, Valiliğe, gerekli müdürlüklere ve ilgili yerlere yazılarımızı yazacağız. Yapacağımız çalışmanın sonucunda eminim 360 bin nüfuslu bir kentin denizi olacak. İnşallah bu yaz döneminde plajımızı halkımızın kullanımına yetiştireceğiz" diye konuştu.



Alt yapı planlaması, ulaşım ve diğer hizmetlerin bu bölgeye getirilmesi noktasında yürütülecek çalışmaların tamamlanmasının ardından, yıllarca bakir bir şekilde kullanılmayı bekleyen Akdeniz'in incisi niteliğindeki kum örtüsünün bu plaja avantaj sağlayacağını vurgulayan Bozdoğan, " Tarsus'un benzersiz bir de sahil şeridi var. Beyaz Kum Plajı olarak adlandırılan bu sahil şeridi, ince, beyaz ve kükürtlü kum yapısı ile hem bir turizm hem de sağlık merkezi olmaya aday bir yerken, yıllarca ihmal edilmiş durumda. Biz bu duruma seyirci kalmayacağız, sahip olduğumuz ilçe merkezimize 12-13 kilometre uzaklıkta olan plajımızı haklımızın kullanımına açmak için gereken ne varsa onu mutlaka yapacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA