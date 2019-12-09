Başkan Bozdoğan, Seher Togo Kreşinde incelemelerde bulundu

09.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:02

Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi yakında hizmete açılıyor. Kreşte incelemelerde bulunan Belediye başkanı Haluk Bozdoğan, "Amacımız, çocuklarımızın en iyi eğitimi alması hedefinin yanında zihinsel ve fiziksel becerileri gelişmiş, sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış duygusunu kazanmış bireyler yetiştirmektir" dedi.



Yarbay Şemsettin Mahallesinde bulunan ve ismi Seher Togo olarak belirlenen kreşin hizmete açılması için sona gelindi. Hizmete başlamak için son hazırlıkları yapılan kreşte, Başkan Bozdoğan, incelemelerde bulundu. Bozdoğan, "Okul öncesi eğitimin her çocuk için şart olduğuna inanan biri olarak, çocuklarımızın gelişimi için ilk 6 yaş çok önemli. Amacımız, daima kendini geliştirip yenileyerek, en iyi eğitimi alması, zihinsel ve fiziksel becerileri gelişmiş, sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış duygusunu kazanmış çocuklar yetiştirmektir. Güvenlik, konfor, fiziksel altyapı, izlediği eğitim metotları ve profesyonel kadrosu ile tam donanımlı ve Türkiye'nin en iyi kreşlerinden birisi olan Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde hijyenden ödün vermeyerek, iç mekanı çocuklarımızın özgürce hareket etmesini destekleyecek şekilde tasarlanması ve eğitim materyallerinin çocukların görebileceği şekilde oluşturuldu" dedi.



Girişken, çalışkan ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bozdoğan, "Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda kentimizde ihtiyaç olan belirli noktalara kreş açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çocukların gelişimlerini destekleyici bir hizmet verecek olan kreş, yaz tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Tarsus Belediyesi, dar gelirli vatandaşların da bütçesini düşünerek kreş ücretini 280 lira olarak belirlerken, kreş kayıtları devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA