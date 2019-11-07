Başkan Bozdoğan, hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi

07.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:59

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi.



Hayvan yetiştiricilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Bozdoğan, "Buradaki problemlerin çoğunu biliyorum. Gelin elbirliği ile canlı hayvan pazarımızı tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde dizayn edelim, siz üzerinize düşeni yapın, biz de belediye olarak elimizden gelen tüm desteği verelim ve burası uygun koşullarda hayvan yetiştiriciliği yapılan ve gıpta ile bakılan bir pazara dönüşsün" dedi.



Kooperatifçiliğin önemine değinen Bozdoğan, "Yetiştiriciler olarak bir araya gelerek bir kooperatif kursanız, o kuracağınız kooperatiften inanılmaz kuvvet alır ve kar elde edersiniz. Kooperatif olayını ciddi bir şekilde düşünün. En azından sizin haklarınızı koruyacak bir çatı olsun, daha güçlü olursunuz. Hani bunu bir belediye başkanı olarak değil, halkın arasından gelen biri olarak tavsiye ediyorum. Çünkü birlik olduğunuz sürece kuvvetli olursunuz. Kooperatif işini ciddi, ciddi düşünün aranızdan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri olarak ikişer temsilci seçin, yeniden bir araya gelelim. Buradaki şartların iyileştirilmesi, verimli ve sağlıklı şartlarda hayvan yetiştirebilmeniz için gereken ne varsa yapalım. Ne yapacağımızı tek tek maddeler halinde ortaya koyalım. Bu işlem bittikten sonra işgaliyeyi de ortadan kaldırıp tahsislerinizi gerçekleştirdikten sonra buranın kalkınması, gelişmesi için ne yapmamız gerekiyorsa, onu yapalım. Birlikte hareket edelim, ortak hareket edelim. Temsilci olarak seçeceğiniz arkadaşlara gerekli yetkiyi verin, biz de belediye olarak eksikliklerinizi tamamlamak için gereken ne varsa onu yapalım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA