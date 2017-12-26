Başkan Borkurt'tan, Ersoy'un 81. Ölüm Yıl Dönümü Dolayısı ile Açıklama

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 81. ölüm yıldönümü ile ilgili bir açıklama yaptı.



Başkan Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921'de kabul ettiği ve milli mücadelenin destansı ifadesi Kuva-i Milliye ruhunu yaşatan İstiklal Marşı'na imza attığını kaydetti. İstiklal Marşı'nın tarih sayfasından silinmek istenen bir halkın yeniden dirilişinin simgesidir olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt açıklamasında şunları söyledi:



"Üstad Mehmet Akif Ersoy Bizlere tarihi birikimimizle, özümüzle, sahip olduğumuz değerlerimizle birlikte her zaman var olacağımızı da öğretmiştir. Dolayısıyla Mehmet Akif'e sahip çıkmak kadar, onun fikriyatına da sahip çıkarak rehber edinmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle Başkan Bozkurt sözlerine Bir milletin duygularına tercüman olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete intikalinin 81.yıl dönümünde rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum." - AFYONKARAHİSAR