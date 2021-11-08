Başkan Böcek yeni yol açma çalışmasını denetledi

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesinde Üniversite Caddesi devamındaki yeni yol açma çalışmalarını inceledi. Başkan Böcek, alt yapısı tamamlanan 7 milyon lira yatırım bedelli yeni yolun kısa zamanda asfaltlanacağını söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Muhittin Böcek, Atatürk Bulvarı ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nın yükünü azaltacak yaklaşık bir kilometrelik yeni yolun Konyaaltı için çok önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Böcek çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Yol inşaatında üniversitemizin içerisinde gelen yağmur suları dahil olmak üzere alt yapıyla ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. Kısa zamanda bu yolun sıcak asfaltını dökeceğiz. Yaklaşık 1 kilometrelik bu yol, 7 milyon TL'lik bir yatırım. Üniversite ve Uncalı bölgesine gidecek vatandaşlarımız beklentisine cevap verecek. Çok önemli bir cadde trafiğe açılmış olacak. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Trafik rahatlayacak

Pınarbaşı Mahallesi 12'nci Cadde ile Pınarbaşı Caddesi Kavşağı'nı birleştiren yol, Üniversite Caddesi'nin devamı olacak. Yeni yol Atatürk Bulvarı'nın ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nın yükünü büyük oranda azaltacak. Uncalı bölgesindeki birçok mahalleye ulaşımı kolaylaştıracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınırındaki 30 metre genişliğindeki imar yolu 2 şeritli gidiş geliş olacak. - ANTALYA