ANTALYA (Habermetre) - Başkan Böcek TÜRSAB Kongresi'nde

"Turizmi güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi'ne katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, deniz kum güneş üçlemesi dışında Antalya'yı kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığı ile zenginleştirmek ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Turizmin varlığını sadece kıyılarda değil, Akdeniz bölgemizin tamamında hissettireceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte bu yıl ilki düzenlenen TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi'nin açılışına katıldı. Antalya'nın 700 bin nitelikli yatak kapasitesiyle ülkede gerçekleşen gecelemenin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirten Başkan Böcek, dünyanın en çok turist ağırlayan 10 kentinden birisi olduğuna da dikkati çekti. Antalya'nın 213 plaj ve 5 marinayla dünyada Mavi Bayrak sayısı açısından ilk sırada yer aldığını ifade eden Böcek, "Salgın sonrası en hızlı geri dönüş sağlayan destinasyonlardan birisi olarak 2021 yılı sonuna kadar 9 milyon yabancı misafirlerimize ulaşacağımızı, hatta geçeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

TURİZMİN GELECEĞİ

Salgının en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğinin altını çizen Başkan Muhittin Böcek, şunları dile getirdi: "Turizm sektörünün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada siz dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Salgınla beraber yaşadığımız süreç birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Salgının henüz tespit edilemeyen birçok sosyolojik ve psikolojik etkileri klasik anlamadaki turizm anlayışını ve seyahat acentesi anlayışını değiştirecektir. Konaklama başta olmak üzere yan ürün alanlarını yeniden dizayn etmeli, geliştirmeliyiz. Dijitalleşmeyi geliştirerek yerel değerlerimizin tamamını, turizm ürününe dönüştürebiliriz. "

KENTİMİZİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, deniz kum güneş üçlemesi dışında Antalya'yı kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığı ile zenginleştirmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "Turizmin varlığını sadece kıyılarda değil, Akdeniz bölgemizin tamamında hissettireceğiz. antalya. com. tr ile kentimizi dijitalleştiriyoruz. Antalya Turizm Altyapı Birliği ile kentimizin bütüncül anlamda tanıtımını ve destinasyon yönetimini sağlıyoruz. Gastronomi turizmini de geliştireceğiz. Hop on hop off projesiyle misafirlerimizi kent ile buluşturacağız. Altyapı yatırımlarımızı, çevre ve doğa dostu Antalya hedeflerimize devam ediyoruz. Kısacası turizmi var eden emanet aldığımız doğal zenginliklerimizi koruyacağız" diye konuştu.

Maviyi, yeşili, kültürü, tarihi yaşatacak ve yükseltecek projeleri kararlıkla birer birer hayata geçireceklerini anlatan Başkan Böcek, "Projelerimizle kentimize iklim değişikliğine uyumlu bir turizm anlayışını yerleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet