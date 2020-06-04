Başkan Böcek: "Turizmi ayağa kaldıracağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Böcek: "Turizmi ayağa kaldıracağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ile birlikte Antalya turizmini değerlendirdi.

Başkan Böcek:
04.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:28

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ile birlikte Antalya turizmini değerlendirdi. Avrupa pazarının değerlendirildiği toplantıda, bu sezon alınması gereken önlemlerin detayı görüşüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle turizmin daha da olumsuz etkilenmemesi için sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuyor. Başkan Böcek, bu kapsamda Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ile birlikte turizm sezonunu değerlendirdi.

Başkan Böcek, Hüseyin Baraner ve Osman Ayık ile birlikte Avrupa pazarını görüştü. Avrupa ülkelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, turizm sezonunda alınması gereken önlemler de ele alındı. Hüseyin Baraner, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'ne bağlı üye belediyeler ile Antalya'nın entegrasyonunun sağlanması için neler yapabilecekleri konusunda da önerilerde bulunurken, iç ve dış turizm kampanyaları yapılması ile ilgili fikirlerini paylaştı.

"Sezona hazırız"

Başkan Böcek, korona tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının açılması ile Antalya turizminin hareketlenmesini beklediklerini, alınacak tedbirlerle başarılı bir turizm sezonu geçirilmesi için sektör temsilcileri ile el ele vererek bu süreci atlatacaklarını belirtti. Antalya'nın turizm başkenti olduğunu alt yapısı, kaliteli turistik tesisleri ve işletmeleri ile sezona hazır olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, yerli ve yabancı misafirleri gönül rahatlığı ile Antalya'ya beklediklerini kaydetti. Başkan Böcek, "Her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Yurt dışı seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile Antalya turizmi hareketlenecek. Korona tüm dünyada global turizm faaliyetini durma noktasına getirdi. Ancak Antalya'da biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Böcek, Antalya'daki turistik tesislerin özellikle 'hijyen' konusunda ciddi önlemler alarak hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Havuz, restoran, odaların kullanımına kadar belli kurallar geçerli olacak. Artık misafir kabul edebilir durumdayız. Sektör temsilcileri misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Turizmde yaşadığımız kaybın önüne geçmek için el ele vererek çalışacağız. Turizmi ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Hasan Polatkan
Magazin Müge Anlı Tilbe Saran İrem Derici Haldun Dormen
Spor Jose Sosa Mete Gazoz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Böcek: "Turizmi ayağa kaldıracağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:28:45. #1.14#
title