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Başkan Böcek: "Turizmcilerimizin emrindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Böcek:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın bugüne kadar pek çok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, bundan sonra da düzenlenecek her türlü fuar ve kongreye destek vereceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın bugüne kadar pek çok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, bundan sonra da düzenlenecek her türlü fuar ve kongreye destek vereceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da düzenlenecek o olan Masters of Events by ACE of M.I.C.E organizasyonun basın lansmanına katılarak, organizasyonun Antalya için önemine vurgu yaptı.

"Antalya'da ne yapsak yakışır"

Toplantıda konuşan Başkan Böcek, pandemiden etkilenen ve yavaş yavaş toparlanma sürecine giren Antalya turizmi için bu organizasyonun tanıtım açısından önemli bir şans olduğunu söyledi. Antalya'nın kongre, fuar gibi uluslararası organizasyonlarda kendini kanıtlamış bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Antalya'mızda ne yapsak yakışıyor. Antalya bizim her şeyimiz. Belediye Başkanı arkadaşlarımızla Antalya Turizm Altyapı Birliği'ni kurduk. ANTAB Meclis üyesi arkadaşlarımız arasında turizmciler de var. Hep birlikte turizm için Antalya'mızda yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Bizim de yapmamız gereken ne varsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kardeşiniz, arkadaşınız olarak bütün ekibimle emrinizdeyim. Düzenlenecek her türlü fuar ve kongreye destek olacağız" dedi. - ANTALYA

Başkan Böcek: Turizmcilerimizin emrindeyiz

Başkan Böcek: Turizmcilerimizin emrindeyiz

Başkan Böcek: Turizmcilerimizin emrindeyiz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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