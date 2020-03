Başkan Böcek'ten sağlık çalışanlarına vitamin desteği Başkan Böcek'ten sağlık çalışanlarına vitamin desteği Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla hastanelere portakal gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele ve önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya genelinde önlemler devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, hayatlarını ortaya koyarak yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına vitamin desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kasa kasa portakal gönderdi. Portakallar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde malzeme kabul noktalarından hastane yetkililerine teslim edildi. SEVİMLİ DOSTLAR UNUTULMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten etkilenen sokak hayvanlarını da unutmadı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle restoran ve kafelerin kapatılmasının ardından esnaf tarafından sahiplenilmiş sokak hayvanları ile vatandaşlar tarafından beslenen diğer sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için çalışma başlatıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sevimli dostların mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına beslenme odakları, su pınarları yerleştirdi. Beslenme odaklarına, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli olarak kuru mama bırakıldı.

HALK ET MAĞAZASINDA VİRÜS ÖNLEMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Manavgat Halk Et Satış mağazalarında koronavirüs salgınına karşı önlemleri artırdı. Mağazalarda virüsle mücadelede büyük önem taşıyan sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler uygulanıyor. Vatandaşlar alışveriş öncesi sıra numarasını alıp mağaza dışında bekliyor, sıra numarası gelen vatandaşlar tek tek içeri girip alışverişini yapabiliyor. Ayrıca mağaza içerisinde sosyal mesafe alanı için uyarıcı işaretlemeler oluşturulurdu, vatandaş ile et reyonu arasına kırmızı şerit konuldu. Halk Et mağazasında alışveriş yapan emekli Emine Alka, mağaza içerisinde uygulanan önlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Virüs salgını için böyle önlemler alınması çok güzel. Böyle titiz bir hijyen çalışması için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezi ve ilçelerde belediye otobüsleri, duraklar, belediye hizmet birimleri, camiler, muhtarlık ofisleri, parklar, okullar ve kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

