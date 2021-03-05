Başkan Böcek'ten kadın personele çiçekli kutlama
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Başkan Böcek'ten kadın personele çiçekli kutlama

05.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:13
Başkan Böcek'ten kadın personele çiçekli kutlama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Pazartesi günü idari izinli sayılacak belediyede çalışan kadın yönetici ve personelin '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Pazartesi günü idari izinli sayılacak belediyede çalışan kadın yönetici ve personelin '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi, daire başkanı, müdür ve çeşitli birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla birlikte Antalya için birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Gece gündüz demeden kentimiz için çalışıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle hep gurur duydum duymaya da devam edeceğim. Kadınların mücadelesine ve yönetimde temsiline Konyaaltı Belediye Başkanlığı'ndan beri büyük önem veriyorum. Pozitif ayrımcılık yaparak, kadın çalışanlarımıza 8 Mart'ta bir gün idari izin vermiştik bu nedenle 3 gün önceden sizleri kutluyorum. Hepinize göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkür ediyor, 8 Mart Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Böcek'ten kadın personele çiçekli kutlama
Başkan Böcek'ten kadın personele çiçekli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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