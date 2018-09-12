Başkan Böcek'ten İbrahim Keklik'e Veda

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son kararname ile Samsun'un İlkadım İlçesi'ne tayini çıkan Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik'in onuruna, kahvaltı düzenledi.

5 yıldır Konyaaltı'nda İlçe Kaymakamı olarak görev yapan İbrahim Keklik, son kararname ile Samsun'un İlkadım İlçesi'ne görevlendirildi. Konyaaltı Beleediye Başkanı Muhittin Böcek, "Abim, kardeşim; mesai arkadaşım" dediği İbrahim Keklik'in onuruna kahvaltı düzenledi. Konyalatı Belediyesi Başkan Yardımcıları Cansel Tuncer, Edip Kemal Bahadır, Mustafa Gürbüz ve Tuncay Saruhan ile birim müdürlerinin de katıldığı kahvaltıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, 5 yıllık görev süresi ardından Samsun'un İlkadım İlçesi'ne tayin edilen İbrahim Keklik ile Konyaaltı'nda bir ekip gibi çalıştıklarını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, "İbrahim Keklik, İlçemizde görev yaptığı bu süre içinde benim aile dostum. Kendisiye pek çok ortamda Konyaaltımız için, Antalyamız için neler yapabileceğimizi konuşmuşuzdur. Ekip olarak çalıştığımız bu süre içinde birlikte bir çok projeye imza attık. Yeni görevlendirmeye ilçemizden ayrılacak olması bizlerde bir hüzne sebep olsa da inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda yine bir araya geleceğiz. Bir kez daha Kaymakamımız İbrahim Keklik'e teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Konyaaltı İlçe Kaymakamı Keklik ise konuşmasında, başta Başkan Muhittin olmak üzere Konyaaltı Belediyesi'nin tüm çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek, İbrahim Keklik'e çiçek takdim ederek, uğurladı. - ANTALYA