Başkan Böcek'ten güreşçilere baklava ikramı
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Başkan Böcek'ten güreşçilere baklava ikramı

06.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:34
Başkan Böcek'ten güreşçilere baklava ikramı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, antrenmanlarına salonda devam eden ASAT Spor Güreş Takımı'nı ziyaret ederek, baklava ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, antrenmanlarına salonda devam eden ASAT Spor Güreş Takımı'nı ziyaret ederek, baklava ikram etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, minderde ve yağlı güreşte aldıkları başarılı sonuçlarla Antalya'nın gururu olan Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı'nı antrenmanlarını yaptığı Gürsu Çadır Salon'da ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, spor salonuna girişte cazgırın manileri ve güreşçilerin alkışları ile karşılandı. Antrenör Hasan Aydın'dan takımın çalışmaları hakkında bilgi alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güreşçilere baklava ikram etti.

Ata sporu güreşe 27 yıldır katkı verdiğini, bunun kendisi için gurur olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Kırkpınar'da ödüle çıkıldığında mutlaka Antalya'dan bir güreşçi olur. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu geliştirmeye, destek vermeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinde ara verilen yağlı güreşlere önümüzdeki aylarda tekrar kavuşmayı ümit ediyorum. Er meydanlarında yine başarılı sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Muhittin Böcek olarak güreşlerimizin huzur hakları ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağım" dedi. - ANTALYA

Başkan Böcek'ten güreşçilere baklava ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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