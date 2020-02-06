Başkan Böcek'ten Elazığ'da görev alan ekibe plaket

06.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:56

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Elazığ depreminin ardından yaraları sarmak üzere bölgeye giden mobil aşevi ve sosyal hizmetler ekibine teşekkür plaketi verdi. Başkan Böcek, "Ekibimiz bir hafta boyunca Elazığ'da özverili bir çalışma gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yardımına koştu. Özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 21 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 11 kişilik ekibi de bölgeye gönderen Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yardımına koşarak, ihtiyaçlarını karşılamış ve yaraların sarılmasına destek olmuştu. Çalışmalarını tamamlayarak Antalya'ya dönen 11 kişilik Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelini makamında kabul eden Başkan Böcek, özverili çalışmalarıyla takdir toplayan personele teşekkür ederek, plaket takdim etti.



"Depremzedelerin yanındaydık"



Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Başkan Böcek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara katkı koymaya çalıştık. Arama kurtarma ekibimiz, Mobil Aşevimiz ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızda görevli sosyal hizmet uzmanı, sosyologlar ve yardım görevlileriyle Elazığlı hemşehrilerimizin yanında yer aldık" dedi.



Mobil Aşevi ile 5 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek ikramında bulunduklarını anlatan Böcek, "Çadırda kalanlara bin 100 battaniye dağıtıldı. Antalya'da giden bir tır dolusu sebze yine personelimiz tarafından Sivrice ve çevre köylere vatandaşlara teslim edildi. Sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog arkadaşlarımız hem psikodestek sağladı hem de depremzede vatandaşların günlük kullanım malzemelerine ulaşabilmeleri konusunda köprü vazifesi görerek yönlendirme yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yaparken, arkadaşlarımız da özverili çalışmalarıyla takdir topladı" diye konuştu.



"Allah bir daha ülkemize afet göstermesin" temennisinde bulunan Böcek, Elazığ'a giden ekibin başında yer alan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan ile 11 kişilik ekipte yer alan sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, aşçı, şoför, yardım dağıtım personeline teşekkür plaketi verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA