Başkan Böcek'ten doktorlarına: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum (2)
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Başkan Böcek'ten doktorlarına: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum (2)

07.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:29
Başkan Böcek'ten doktorlarına: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum (2)

CANLI YAYINA BAĞLANDIAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akşam saatlerinde Antalya'nın yerel bir televizyon kanalına video konferans yöntemiyle canlı bağlandı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akşam saatlerinde Antalya'nın yerel bir televizyon kanalına video konferans yöntemiyle canlı bağlandı. Hastalığı atlattığı için çok mutlu olduğunu belirten Böcek, "Öncelikle bütün vatandaşlarıma, dua eden, katkı koyan, devlet büyüklerimize, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, genel başkanlarıma ve tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. 16 Ağustos'ta hastaneye girişimiz yapılmıştı, 109 gün olmuştu. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Akdeniz Üniversitemizin Rektörü başta olmak üzere, kahraman doktorları ve tüm çalışanlarına minnettarım. O kadar mutluyum ki, böyle bir yaşam mücadelesi verdim. Katkısı geçen, ismini sayamadığım herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Vatandaşlara kurallara uymaları yönünde tavsiyede bulunan Böcek, "Öncelikle tüm vatandaşlarıma kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Bu süreci birlikte atlatacağız, biz birlikte güçlüyüz. Hep birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum, herkesi seviyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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