Başkan Böcek'ten berber ve kuaförlere destek
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Başkan Böcek'ten berber ve kuaförlere destek

Başkan Böcek'ten berber ve kuaförlere destek
07.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:13

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte ediyor ve maske ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte ediyor ve maske ihtiyaçlarını karşılıyor. Kepez ilçesinden başlayan çalışmaları denetleyerek, berber ve kuaförlere maske yardımı yapan Başkan Muhittin Böcek, "Bu zorlu süreci birlikte aşacağız" diyerek her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahipleri için tüm imkanlarını seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde de vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 Mayıs Pazartesi günüden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför dükkanlarını Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfekte edeceklerini ve maske ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklamıştı. Başkan Böcek'in talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri Antalya'daki berber ve kuaförleri dezenfekte etmeye başladı.

Başkan Böcek maske dağıttı

Kepez İlçesinden başlayan dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Muhittin Böcek, "Bu zorlu süreci birlikte aşacağız" diyerek her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir ve Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun ile birlikte Dokuma bölgesinde açılış hazırlığı yapan kuaför ve berberleri ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, maske yardımında da bulundu. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla günde 30 bin maske üretebildiğini belirterek bu maskeleri odalar aracılığıyla kuaför ve berberlere ulaştıracaklarını söyledi.

"Esnafımızın yanındayız"

Korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Antalya'da esnafa zor günler yaşattığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bunun bilinci içerisinde hareket ederek esnafın yanında olmaya gayret ettiklerini dile getirdi. 11 Mayıs'ta kuaför ve berberlerin açılacağının açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Halk sağlığını korumak adına kuaför ve berber salonlarının dezenfeksiyonuna başladık. Bugün ilk olarak Kepez ilçemizdeki salonları dezenfekte ediyoruz. Bu zorlu süreci birlikte geçiriyoruz. Bu sürece katkı koyan, kurallara uyan esnafımıza, Oda Başkanımıza, yönetimine, herkese çok teşekkür ediyorum. İşlerinizin hayırlı olmasını, kazançlı olmasını diliyorum. İnşallah hep sağlıklı güzel günlerde buluşacağız" dedi.

Oda başkanlarından teşekkür

21 Mart'tan bu yana iş yerlerinin kapalı olduğunu ve zor günler geçirdiklerini söyleyen Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir desteklerinden dolayı teşekkür etti. Demir, "Kuaför ve güzellik salonlarının kapanışıyla birlikte gerçek bir esnaf dostu olduğunuzu gösterdiniz. Seçimden önce de 'Biz birlikte güçlüyüz' demiştiniz. Bugüne kadar gelen süreçte salonlarımızın su faturalarıyla ilgili ötelemeyi yaparak bize destek oldunuz. Ramazandan önce başlatmış olduğunuz gıda yardımlarını gerekli şekilde üyelerimize teslim ettik. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı olarak yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da, açılış öncesi iş yerlerinin dezenfekte edilmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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