Başkan Böcek'ten 30 Ağustos mesajı

29.08.2019 11:26

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhuriyetimizin başlangıcının simgesi olan 30 Ağustos zaferi; Türk Milletinin kendisini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesini haykırdığı, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtuluş savaşını, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümünün coşkuyla kutlandığı belirten Başkan Böcek, "Cumhuriyetimizin başlangıcının simgesi olan 30 Ağustos zaferi; Türk Milletinin kendisini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesini haykırdığı, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği bu anlamlı günü, milli birlik ve beraberlik içinde bir kez daha onurla, gururla ve büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da ulaşılan zaferle tamamlanmış, Türk milleti top yekün girdiği bu mücadeleden yine zaferle çıkmayı başarmıştır. Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde açtığı altın sayfalardan biri olan 30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de askeri bir zaferin ötesinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun en önemli ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kendisini yok etmeye çalışan işgal güçlerine karşı Yüce Türk Milleti, geleceği için binlerce şehit vermiş, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini ise hiç sönmemek üzere yakmıştır. Büyük zaferin 97. yıldönümünde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza vesile olan başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Yüce Türk milletimize kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.



Böcek, Zafer Bayramını hep birlikte coşkuyla kutlamak için tüm Antalyalıları 30 Ağustos Cuma günü saat Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Edip Akbayram konserine davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA